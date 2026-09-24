Filippo Graziani sarà protagonista a Siddi domenica 25 ottobre per la diciannovesima edizione del Festival Appetitosamente. Si esibirà alle 16 alla Tomba di Giganti Sa Domu ’e s’Orcu, nel corso di una giornata che unirà musica, cibo diffuso, archeologia, incontri, percorsi d’arte, installazioni e degustazioni.

L’edizione 2026 sarà dedicata al rapporto tra cibo e culto dei morti, un legame antico che attraversa anche la cultura della Sardegna. Pasta, legumi, dolci, frutta, pane e vino accompagnano pratiche e rituali legati alla memoria dei defunti. Tavole lasciate imbandite, offerte e doni raccontano un rapporto nel quale il cibo diventa uno strumento per ricordare chi non c’è più e mantenere vivo il legame tra le generazioni.

La giornata inizierà alle 8 in piazza L. Da Vinci con i saluti e l’apertura della manifestazione. Alle 8.15 partirà “Camminare con gusto”, una passeggiata verso la Tomba di Giganti Sa Domu ’e s’Orcu e ritorno. Alle 9.30, davanti al monumento nuragico, sarà la volta di “Colazione da… l’Orco!”. Il progetto Morti Candu Bolis di Francesco Medda Arrogalla, Lia Careddu e Carlo Spiga Makika unirà elettronica, launeddas, chitarre e voci. Al termine sarà servito su murzu, arcaica colazione di mezza mattina.

Alle 11.30, a Casa Steri, “Gesti rituali” proporrà consuetudini, racconti e degustazioni guidate di alcuni dei cibi più importanti legati al culto dei morti. Il laboratorio sarà curato dall’antropologa culturale e giornalista Alessandra Guigoni, con Le Signore della pasta di Siddi, Luciana Baso della cantina Quartomoro di Sardegna e vice delegata dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino.

Sempre dalle 11.30 prenderà il via “Cibo e memoria”, un percorso immersivo e sensoriale a tappe, tra scoperte, narrazioni e musica itinerante, a cura di Officine Sonore Associazione Culturale: alle 11.30 nella Chiesa Parrocchiale, alle 12 nella Chiesa San Michele e alle 12.30 in Piazza L. Da Vinci.

Dalle 11.30, nelle strade, nei giardini, nelle case e nei parchi del paese, spazio anche ai Menu conPosti, cibo diffuso e proposte diverse per tipologia e prezzo, realizzate con prodotti di qualità, del territorio e di stagione, che partono dalla tradizione e si declinano anche in maniera sperimentale.

Alle 16 sarà la volta di Filippo Graziani, in acoustic duo alla Tomba di Giganti Sa Domu ’e s’Orcu. Figlio di Ivan Graziani, ha iniziato l’attività musicale appena maggiorenne insieme al fratello Tommy, esibendosi nei club e nei locali italiani. Nel 2008 ha fondato i Carnera, poi ha vissuto un periodo negli Stati Uniti prima di tornare in Italia e avviare il progetto Filippo canta Ivan Graziani.

L’omonimo album dal vivo è stato finalista alla Targa Tenco 2011 nella sezione “Miglior interprete”. Nel 2014 ha partecipato al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con Le cose belle, brano che dà il titolo all’album vincitore della Targa Tenco come migliore opera prima. Nel 2024 ha prodotto Per gli amici, realizzato partendo da otto inediti del padre, seguito dal tour Filippo canta Ivan – Per gli amici tour, che ha collezionato circa 200 date. Nel 2025 ha celebrato gli 80 anni dalla nascita di Ivan Graziani con il tour-evento “Ottanta. Buon compleanno Ivan!”.

Dopo il concerto il Festival tornerà nel centro di Siddi. Alle 18.30 partirà la “Parata delle anime”, un percorso coinvolgente ed evocativo tra cibo e spiriti liberi curato da Officine Sonore in collaborazione con la comunità di Siddi. Alle 19 “Mangia come parli” proporrà una degustazione condivisa del mangiare tipico fuori pasto di Siddi e della Sardegna, a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco di Siddi. Alle 20 i saluti finali con “Saludi e trigu”.

Nato nel 2006, Appetitosamente racconta e offre le produzioni enogastronomiche della comunità di Siddi e utilizza il cibo come strumento per parlare di cultura, identità, territorio, ambiente e modi di vivere. Appetitosamente 2026 è organizzato dal Comune di Siddi, dal Comitato Appetitosamente 2021, dalla Cooperativa Villa Silli e dalla Pro Loco, in collaborazione con la comunità siddese, figure professionali e specializzate, produttori, volontari e associazioni locali e no.

(Unioneonline/A.D.)

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