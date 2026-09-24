Sabato 26 e domenica 27 settembre, ad Albagiara, due giorni all’insegna della devozione e delle celebrazioni. Sabato 26, organizzati dal Comune e dalla Parrocchia di San Sebastiano, si terranno i festeggiamenti in onore di San Lussorio. Il programma prevede, alle 18, le celebrazioni religiose, con processione e Santa Messa. Alle 22, per i festeggiamenti civili, una serata di musica e balli tradizionali sardi con il gruppo “La’Kanas”.

Domenica 27, invece, nella parrocchia di San Sebastiano, è in programma la benedizione della “Pietra Siste Viator”, il cippo di sosta che sarà presente nel paese, tappa lungo l’itinerario spirituale e culturale del Cammino di Bonaria.

Dalle 10, interventi Di Don Bruno Houssen, parroco di Usellus-Albagiara, Marcello Pilloni, sindaco di Albagiara, Mauro Marrocu, volontario del Cammino di Bonaria, e Antonello Menne, presidente associazione Cammino di Bonaria. «Avremo – commenta Pilloni - un passaggio del cammino non più all'esterno del paese ma all'interno e ciò consentirà ai viandanti di conoscere e visitare il nostro centro».

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