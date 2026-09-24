Ieri hanno annunciato la sagra, con l'obiettivo di ridare vita al dolce tipico della città. Oggi lanciano un appello: «Aiutateci a raccontare la storia del mostacciolo». La richiesta arriva dalla Pro Loco di Oristano guidata dalla presidente Ilaria Canu. L'associazione questa volta chiede ai cittadini di recuperare foto storiche e recenti delle artigiane e degli artigiani di questo dolce per costruire insieme una mostra dedicata a una delle eccellenze della tradizione oristanese. Tutto il materiale servirà in occasione della sagra per realizzare una mostra espositiva dedicata alle persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito a mantenere viva l’antica arte della produzione del mostacciolo.

L’obiettivo è quello di raccogliere fotografie storiche e più recenti, immagini di laboratori, botteghe, momenti di lavorazione, ma anche semplici fotografie di famiglia che raccontino il legame tra le persone e questa antica tradizione.

«Vorremmo costruire una mostra che non racconti soltanto un prodotto, ma soprattutto le persone che, con il loro lavoro e la loro passione, hanno tramandato questa tradizione – spiega la Pro Loco di Oristano –. Per questo chiediamo alla città di aiutarci a recuperare fotografie che rischiano di rimanere custodite nei cassetti delle nostre case. Ogni immagine può diventare un prezioso tassello della memoria collettiva».

La ricerca non riguarda esclusivamente le fotografie più antiche: anche immagini degli ultimi decenni possono contribuire a raccontare l’evoluzione di questa tradizione, mostrando volti, gesti, strumenti e luoghi della produzione del mostacciolo.

La Pro Loco invita pertanto chiunque possieda fotografie, documenti o immagini significative a condividerle con l’associazione, affinché possano essere valutate e inserite nel percorso espositivo della mostra. L’iniziativa vuole essere un vero e proprio viaggio nella memoria, attraverso le immagini di chi ha dedicato tempo, lavoro e passione alla produzione del dolce, valorizzando un patrimonio gastronomico e culturale che appartiene alla storia di Oristano e del suo territorio. Chiunque abbia fotografie da mettere a disposizione della mostra può contattare la Pro Loco di Oristano, indicando, se possibile, il nome delle persone ritratte, l’anno e il luogo in cui è stata scattata la fotografia e ogni altra informazione utile a ricostruirne la storia, scrivendo a info@prolocoristano.it. «La memoria del mostacciolo - dicono dalla pro Loco - è anche la memoria della nostra comunità. Aiutateci a raccoglierla e a raccontarla».

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