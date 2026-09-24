Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi in via Cagliari a Oristano. All’altezza della rotatoria, nei pressi del centro commerciale, la conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ed è passata dritta all’incrocio finendo contro la recinzione di un negozio.

L’auto è volata nella stradina di accesso al parcheggio. L’automobilista è stata subito soccorsa e accompagnata in ospedale dai soccorritori del 118. Dai primi riscontri sembra che le sue condizioni non siano serie. Sul posto, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Oristano.

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