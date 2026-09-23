In via Casula gli alberi sembrano aver deciso di provvedere autonomamente allo sbrancamento. Due grossi rami sono già finiti a terra, spezzati accanto al camminamento, mentre il piccolo parchetto continua ad aspettare una manutenzione che lo restituisca a un aspetto decoroso.

L’area avrebbe potenzialità ben diverse: il verde non manca, ma servirebbero potature, pulizia e una migliore illuminazione. Non ci sono praticamente arredi, se non un cestino dei rifiuti che qualche incivile riempie puntualmente con sacchetti di rifiuti domestici, e il parchetto è poco frequentato, nonostante potrebbe diventare uno spazio piacevole per il quartiere.

Il problema si inserisce nelle difficoltà più generali della manutenzione del verde cittadino. Nelle scorse settimane gli operatori di Oristano Servizi erano impegnati con gli sbrancamenti e le potature al Parco della Resistenza. Ma il personale è ridotto e deve occuparsi anche delle tumulazioni: impossibile, quindi, arrivare contemporaneamente dappertutto.

Così in via Casula gli alberi hanno cominciato a fare da soli.

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