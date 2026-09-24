Ritorna “PasseG..Giare” in Marmilla, stavolta in versione autunnale. Cinque fine settimana, alla scoperta delle ricchezze del territorio, all’insegna del turismo lento. Si ripete, dunque, l’iniziativa del Consorzio Turistico Due Giare dopo il successo delle precedenti edizioni, sotto il profilo della partecipazione e di gradimento e interesse. Da sabato 26 settembre il tour, con tappe a Gonnoscodina, Usellus, Nureci, Senis, Villaverde e Assolo, alla scoperta di ponti romani, centri storici, nuraghi, chiese e l’altopiano dei cavallini.

«Una passeggiata lenta per godersi il paesaggio circostante, ma anche il patrimonio storico, archeologico ed architettonico dei nostri paesi - esordisce il presidente del Consorzio, Lino Zedda - conclusione sempre all’insegna dei sapori e dei piatti tipici del territorio con la degustazione curata dalle associazioni locali».

Per la parte organizzativa, il Consorzio Due Giare si avvale della collaborazione della Fondazione Parte Montis e del sostegno di Sardegna Trail, associazione “Senelacanas”, Regione e Sardegna Turismo. «Abbiamo scelto per la versione autunnale di PasseG..Giare – prosegue Zedda - comuni con un patrimonio ambientale più marcato, ancora più piacevole da scoprire in questo periodo dell’anno; l’altra novità è il giorno dedicato ai camminatori, non più la domenica ma il sabato, per non sovrapporsi all’attività venatoria».

Sabato 26, il primo percorso, nel territorio di Gonnoscodina: 5 chilometri e mezzo con visita alle chiese di San Daniele e San Sebastiano, agli archi di San Bartolomeo, ponte romano, biblioteca e Montegranatico. A ottobre appuntamenti a Usellus (il 3), Nureci e Senis (il 10), Villa Verde (il 17) e Assolo (il 24). Infine, da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre la novità di “PasseG..Giare 100 - Sfida con me stesso”, un’avventura unica di 100 chilometri in totale autonomia, immersi nella natura dell’Alta Marmilla. Per partecipare alle passeggiate, si può contattare la Fondazione Parte Montis, telefonicamente (3891777100), o via e-mail (indirizzo prenotazioni@fondazionepartemontis.it). Prevista una quota di contribuzione, che include escursione, colazione, degustazione, laboratorio e gadget.

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