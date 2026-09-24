Sterilizzazioni, randagismo, gestione delle colonie e problemi che da anni ricadono sul territorio.

Sono i temi che finiranno sul tavolo del Comune di Oristano lunedì 28 settembre, quando nella sala Giunta, alle 16.30, si incontreranno amministrazione, servizi veterinari, Polizia locale e associazioni di volontariato.

L’iniziativa nasce dalla necessità di affrontare le numerose criticità segnalate da chi quotidianamente si occupa delle colonie feline cittadine.

Un confronto atteso, nel quale si parlerà anche dell’avvio della campagna di sterilizzazione promossa dalla Asl, considerata uno degli strumenti fondamentali per contenere la crescita delle colonie e prevenire situazioni di randagismo.

All’incontro, organizzato dall’assessorato all’Ambiente, parteciperanno il responsabile del Servizio veterinario della Asl 5, Giuseppe Sedda, e il dirigente della Polizia locale, Giovanni Nicola Uras. Sono state inoltre invitate le associazioni di volontariato e la ditta Il Parco degli Ulivi.

L’obiettivo è mettere in comunicazione competenze e responsabilità diverse e individuare iniziative concrete per affrontare una questione che non riguarda soltanto la tutela degli animali e che punta a costruire una collaborazione più stretta tra istituzioni e volontari, partendo proprio dalla sterilizzazione e dalla gestione delle colonie.

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