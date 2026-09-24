Gonnoscodina, attivato il nuovo sistema per la diffusione in tempo reale delle allerte meteoAnche le comunicazioni di protezione civile sul territorio comunale
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Anche il Comune di Gonnoscodina ha attivato il nuovo sistema per la diffusione in tempo reale delle allerte meteo e delle comunicazioni di protezione civile sul territorio comunale. Un nuovo passo verso la digitalizzazione dei servizi e nella tutela della comunità.
In questo modo, i cittadini potranno accedere in maniera immediata ai bollettini ufficiali emessi dal Centro Funzionale Decentrato – Settore Meteo della Protezione Civile Sardegna, insieme alle indicazioni sui comportamenti da adottare e ai principali numeri di emergenza da contattare in caso di necessità.
Un’iniziativa che si inserisce all’interno del percorso dell’amministrazione comunale che vuole rendere la comunicazione istituzionale sempre più tempestiva, accessibile e trasparente, con l’uso delle nuove tecnologie al servizio della sicurezza e della tutela del territorio.
I cittadini potranno essere sempre aggiornati sulle informazioni relative al territorio comunale tramite il sito istituzionale del Comune, il canale Telegram (che permettono di ricevere le notifiche direttamente sullo smartphone) e la pagina facebook ufficiale.