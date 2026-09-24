Doppio appuntamento, tra venerdì 25 e sabato 26 settembre, nei CEAS di Morgongiori e Pau gestiti da “Stria srls”. In occasione dell’iniziativa “Ceas Aperti”, promosse da Regionale e rete “Infeas”, i due centri apriranno al pubblico con l’evento “L’Importanza dei Notturni”, iniziativa dedicata ai rapaci notturni.

Venerdì 25, a Morgongiori, nella sede del “CEAS Monte Arci”, si terrà lo speciale dedicato a barbagianni e occhione. Il programma prevede, alle 17.30, la presentazione delle specie; alle 19, chiude l’escursione nel territorio.

Sabato 26, invece, appuntamento presso il “CEAS – Parco dell’Ossidiana” di Pau, con la serata dedicata nello specifico ad assiolo e civetta. Alle 17.30, la presentazione delle specie, mentre alle 19 è in programma l’escursione nel territorio. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la struttura via e-mail (indirizzo ceaspau@gmail.com).

© Riproduzione riservata