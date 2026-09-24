L’housing sociale di via Lepanto torna al centro del confronto in Comune. La Commissione Urbanistica ha deciso di portare la vicenda in aula per valutare un passaggio formale alla Regione sulla regolarità del titolo edilizio.

A spiegare il percorso è il presidente della Commissione, Fulvio Deriu. «Abbiamo ritenuto necessario coinvolgere il Consiglio comunale affinché possa esprimersi, nella sua interezza, sull’opportunità di richiedere alla Regione Sardegna la verifica dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 39 del Dpr 380/2001».

Secondo Deriu, le criticità riguardano «l’altezza del fabbricato e le modalità con cui è stato assolto l’obbligo di cessione delle aree destinate a parcheggi pubblici». Questioni che «incidono direttamente sull’assetto urbanistico del quartiere, sulla corretta applicazione delle previsioni del Puc e sulla tutela degli standard pubblici che, per quanto desumibile dagli atti, parrebbero violati».

La Commissione, precisa il presidente, non intende sostituirsi agli uffici né anticipare valutazioni definitive: «Non intendiamo sostituirci al potere amministrativo, né tantomeno anticipare giudizi sulla legittimità del titolo edilizio». Ma «criticità di tale rilevanza non possono restare prive di un approfondimento formale».

Il compito spetterà quindi alla Regione. «Deve essere proprio la Regione, quale autorità preposta dalla norma, ad esaminare l’intero fascicolo stabilendo se ricorrano le condizioni per l’esercizio del potere previsto dall’articolo 39 del Dpr 380/01», afferma Deriu. Da tale verifica «potrebbe conseguire l’annullamento del titolo abilitativo edilizio».

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