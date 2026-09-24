Un primo confronto con l’Amministrazione civica per conoscere più da vicino la città e le esigenze del territorio. Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, tenente colonnello Raffaele Cirillo, ha fatto visita al Comune di Oristano, dove ha incontrato il sindaco Massimiliano Sanna.

L’incontro si è concentrato sul rapporto tra l’Arma e le istituzioni locali e sulla necessità di mantenere aperto un confronto costante sulle esigenze della comunità. Un dialogo considerato centrale per «rafforzare il presidio della sicurezza e affrontare in maniera coordinata le diverse esigenze della comunità».

Il sindaco ha rivolto al nuovo comandante il benvenuto a nome della comunità oristanese, esprimendo gratitudine per «l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri a tutela della sicurezza, della legalità e della serenità dei cittadini».

Cirillo ha ringraziato per l’accoglienza e ha manifestato la volontà di «consolidare ulteriormente la collaborazione tra l’Arma e le istituzioni locali», mettendo a disposizione «esperienza e professionalità al servizio della città e dell’intero territorio provinciale».

Originario della provincia di Bari, il nuovo comandante arriva da Roma, dove ha ricoperto l’incarico di insegnante aggiunto della cattedra di Scienze investigative presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri. L’incontro in Comune rappresenta uno dei primi appuntamenti istituzionali del nuovo incarico alla guida del Comando provinciale.

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