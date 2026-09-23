La giunta comunale di Bauladu ha approvato all’unanimità (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) il progetto esecutivo per il completamento della strada di San Sebastiano, aprendo la strada alle successive procedure di appalto e realizzazione dei lavori. Un intervento da 100 mila euro.

Il progetto è stato redatto dal Rtp incaricato e comprende, tra l'altro, progetto tecnico, computo metrico, piano di sicurezza, cronoprogramma, relazioni geologica e paesaggistica e documentazione archeologica. Si è svolta una conferenza di servizi, conclusasi positivamente il 16 luglio 2026, con l'acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni. È stato successivamente acquisito anche il nulla osta Anas per i lavori nella fascia di rispetto stradale. Il progetto è stato dichiarato conforme alla normativa tecnica, ambientale, urbanistica, edilizia e di sicurezza applicabile.

(Unioneonline/En.Ne.)

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