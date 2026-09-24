L’olivicoltura è stata ed è ancora un cardine fondamentale dell’economia di Cuglieri e della Sardegna. Dalle antiche fatiche del passato, sfruttando l’ingegno preindustriale, si è passati all’innovazione nel dopoguerra con l’introduzione di macchine moderne che hanno contribuito a un notevole passo in avanti nella qualità e nella produzione olearia.

Tanti gli imprenditori che hanno innovato nel settore, tra questi la famiglia Ardisson, di origini liguri, che nell’Ottocento approdarono nell’isola a Sassari e avviarono una fiorente attività olivicola. Questa avvincente storia imprenditoriale e familiare è bene raccontata nel libro di Paolo Cau "Le sanse di San Paolo. Storia degli Ardisson di Sassari: la famiglia e l'impresa", che narra le vicende degli Ardisson che strinsero forti legami commerciali e affettivi con Alghero, Bosa e Cuglieri, centri rinomati per la grande produzione olearia.

Paolo Cau, già direttore dell’Archivio Storico Comunale di Sassari, presenterà il volume nell’azienda olearia Peddio della famiglia Cocco sabato 26 Settembre alle 18, e dialogherà con l’ex Rettore dell’Università di Cagliari Maria Del Zompo, moderati dalla professoressa Piera Perria.

© Riproduzione riservata