Ci sono volute tutta la passione e l’impegno di un gruppo di ragazzi per “salvare” il torneo di calcio a 5 di Siamanna.

E la “Siammer cup”, così è stato ribattezzato, promette serate all’insegna dello sport e del divertimento.

L’evento, da circa vent’anni veniva organizzato dalla dalla società calcistica del paese ma quest’anno il torneo era a rischio visto che la squadra di calcio non c’è più. Ed ecco che è stato fondamentale l’intervento dei ragazzi, coinvolti dal comitato organizzatore della festa di Santa Lucia in una missione che ha dato subito risultati. «Noi con la nostra squadra,Sa cora de is cottosu, ci siamo subito da fare per organizzare il torneo, che negli anni è diventato un appuntamento importante e atteso da tanti sportivi» spiega Federico Troncia social media manager dell’evento organizzato insieme ai compagni di squadra Matteo Sanna, Samuele Sanna, Daniel Craba, Leonardo Deriu, Francesco Diana, Nicola Casula, Paoletto Coa e Nicola Soru. «Siamo calciatori e organizzatori».

L’organizzazione può contare sul supporto dei comitati Santa Lucia 76 e 96 e su collaborazioni importanti come quella con Sarda Sport in qualità di social media partner e con Dinicri sportswear come sponsor tecnico per la realizzazione dei kit delle squadre.

L’appuntamento è fissato per i primi di giugno nell’area sportiva Grighine di Siamanna, le date delle gare devono ancora essere definite. Per partecipare è possibile contattare l’organizzazione su Instagram o via mail all’indirizzo siammercup@gmail.com.

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