La Pro loco di Baressa “Sa Mendua”, in collaborazione con il Comune, ha organizzato la “Gita alle Grotte”.

La partecipazione alla giornata è aperta alla popolazione, alla scoperta delle bellezze di una parte della Sardegna, sotto il segno della socializzazione e della condivisione.

L’iniziativa è in programma domenica 10 maggio e prevede la visita alle Grotte di “Is Zuddas”, a Santadi, e a quelle di San Giovanni, a Domusnovas. La partenza per la gita è prevista per le 8.30, dalla sede della Pro loco.

È prevista una quota di partecipazione (20 euro il pullman, 10 euro l’ingresso alle grotte per i soci dell’associazione e 13 euro per chi non è socio); facoltativa la quota per il pranzo in ristorante (su prenotazione al momento dell’iscrizione, quota 20 euro). Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 7 maggio, il martedì e giovedì dalle 17.

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