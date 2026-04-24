“Ghilarza corre”, l’appuntamento è per domenica 26 aprilePrevisto un percorso non competitivo a scelta tra corsa, bici o camminata.
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A Ghilarza domenica 26 aprile ritorna l’appuntamento con “Ghilarza corre”.
L’evento, giunto alla quarta edizione, è un appuntamento che negli anni scorsi ha riscosso ampio successo, vedendo una grande partecipazione da parte dei cittadini di Ghilarza e non solo.
L’organizzazione è affidata alla Leva del 1986 che ha previsto un percorso non competitivo a scelta tra corsa, bici o camminata.
Il punto di ritrovo è fissato per le 9 nel piazzale delle scuole medie. Il percorso in bici prevede la percorrenza di circa venti chilometri; corsa e camminata invece di 10 chilometri.
Per partecipare è richiesta una quota contributiva di 10 euro, che scende a 5 per i bambini dagli 8 ai 12 anni. Completata l’iscrizione verrà consegnata la sacca predisposta per l’evento.
“Non è prevista nessuna classifica e nessun dispositivo pe registrare il tempo”, chiariscono dall’organizzazione. Spazio quindi al divertimento per una manifestazione che ruota intorno all’aggregazione.