Grande soddisfazione nella comunità di Ruinas per i traguardi regionali e nazionali raggiunti dalle aziende zootecniche locali, “Agrentu” di Antonio e Gianluca Murgia e quella di Davide Murgia. Successi che confermano il paese come polo di eccellenza nella selezione genetica bovina. La Società Agricola “Agrentu” ha brillato alla 57sima edizione di AgriUmbria, prestigiosa fiera nazionale dedicata all'agricoltura e alla zootecnia. I bovini di razza Charolaise allevati dai fratelli Murgia hanno conquistato due primi posti di categoria con gli esemplari Vis (maschi 13-16 mesi) e Vanda (femmine 16-20 mesi), il titolo assoluto di Campione Junior conferito al toro Vis e il secondo posto nazionale nella classifica generale degli allevamenti, risultato che proietta l'azienda tra le realtà di punta del settore in Italia. L’azienda di Davide Murgia, invece, si è distinta nella Mostra Regionale della razza “Charolaise” e “Limousine” di Ozieri 2026, con una serie di riconoscimenti di alto profilo. “Questi risultati – dichiarano il sindaco Gianni Tatti e l’amministrazione comunale - non sono frutto del caso, ma di anni di investimenti, sacrifici e una visione produttiva moderna. Un esempio perfetto di come l'innovazione genetica e la passione possano valorizzare i territori considerati marginali. Il loro lavoro è un presidio contro lo spopolamento e un motore di biodiversità che dà lustro a tutta la nostra comunità”.

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