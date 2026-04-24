La navetta spaziale europea “riutilizzabile” Space Rider è (quasi) pronta. Durante il 2026 nel poligono di Quirra verranno effettuati dei test per valutare le capacità di atterraggio. Poi potranno essere programmate le missioni.

Il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (Cira) ha da poco completato l’allestimento del primo modello di prova a grandezza natura. Il veicolo spaziale, totalmente automatizzato e riutilizzabile, è frutto di un programma promosso dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa), che vede come capocommessa Thales Alenia Space Italia (gruppo Leonardo) in collaborazione con Avio. Capace di trasportare un carico di circa 800 chili, sarà utilizzato per esperimenti in orbita bassa e in condizioni di microgravità. Al termine delle sue missioni, il modulo di rientro di Space Rider tornerà sulla Terra, planando con un paracadute per atterrare su una pista.

Nessun veicolo spaziale operativo è mai stato progettato per un rientro simile. Il modello per il test di caduta che verrà usato a Quirra è stato costruito a Craiova, in Romania, all'Istituto Nazionale di Ricerca Aerospaziale "Elie Carafoli" (Incas), prima di essere spedito al Cira di Capua, in Italia. Il Cira è responsabile della progettazione, dell'integrazione e dell'implementazione del test di caduta.

Grande all'incirca come un minivan, il modello per il test è una replica a grandezza naturale del modulo di rientro lungo 4,6 metri.

«È meraviglioso vedere Space Rider prendere forma in questo modo. I team hanno lavorato a questo progetto per anni e, sebbene si tratti di un modello di prova, ha un aspetto e un peso molto simili a quelli del modello reale», afferma Aldo Scaccia, responsabile del segmento spaziale di Space Rider per l'Esa, «i team non vedono l'ora di mettere alla prova questo modello e di vederlo volare e planare».

Per testare la procedura di atterraggio finale, Space Rider verrà sganciato più volte nel corso dell'anno da un elicottero che volerà fino a 3 chilometri di altitudine sul poligono di tiro di Salto di Quirra.

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