Il Comune di Siamanna ha riattivato il servizio di supporto psicologico rivolto alla popolazione. Un servizio gratuito, messo a disposizione dall’ente e pensato per rispondere alle esigenze di benessere psicologico della comunità. Uno spazio aperto a tutti i cittadini residenti a Siamanna, sicuro, gratuito e riservato. Tra i servizi sono previsti colloqui gratuiti e individuali con una professionista, l’ascolto e l’orientamento psicologico, supporto per situazioni di ansia, stress e difficoltà relazionali o familiari e incontri informativi e di prevenzione per il benessere psicologico. Si potrà accedere al servizio prenotando un colloquio via e-mail (sportellopsicologiciosiamanna@gmail.com). Gli incontri si svolgeranno nella sede del Comune, con ingresso in via San Sebastiano.

