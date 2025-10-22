Siamanna, riattivato il supporto psicologico del ComuneLo sportello sarà attivo nella sede del municipio
Il Comune di Siamanna ha riattivato il servizio di supporto psicologico rivolto alla popolazione. Un servizio gratuito, messo a disposizione dall’ente e pensato per rispondere alle esigenze di benessere psicologico della comunità. Uno spazio aperto a tutti i cittadini residenti a Siamanna, sicuro, gratuito e riservato. Tra i servizi sono previsti colloqui gratuiti e individuali con una professionista, l’ascolto e l’orientamento psicologico, supporto per situazioni di ansia, stress e difficoltà relazionali o familiari e incontri informativi e di prevenzione per il benessere psicologico. Si potrà accedere al servizio prenotando un colloquio via e-mail (sportellopsicologiciosiamanna@gmail.com). Gli incontri si svolgeranno nella sede del Comune, con ingresso in via San Sebastiano.