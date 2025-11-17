Si è costituito presso il carcere di Nuoro il 43enne sfuggito all’arresto sabato notte a Oristano.

Nella sua abitazione si erano presentati i carabinieri per eseguire un ordine di custodia per cumulo di pena, ma il 43enne era riuscito a fuggire, anche grazie all’intervento del padre, che ha tentato di fermare l’azione dei militari, ferendone uno, fratturandogli una mano.

L’uomo era stato poi arrestato per lesioni e resistenza, mentre il 43enne si era dileguato.

Nella giornata di lunedì la decisione di presentarsi spontaneamente alle autorità.

