Gli obiettivi da raggiungere erano due: evitare che le famiglie del paese iscrivessero i propri figli alle scuole di Oristano e, al contempo, accogliere i bambini provenienti da altri piccoli centri limitrofi. A Riola Sardo sono terminati i lavori per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia in via Roma. L’inaugurazione dell’edificio, che dispone di tre aule identiche per dimensioni, ognuna con uno spogliatoio e dei servizi igienici, è prevista per domenica 11 gennaio alle 17, e già da lunedì 12 le porte saranno aperte.

I lavori per la realizzazione del nuovo edificio scolastico di via Roma sono stati possibili grazie ad un finanziamento del Pnrr, per un totale di un milione e 694 mila euro. Si tratta di un edificio moderno che risponde correttamente alle esigenze dei più piccoli, garantendo i giusti standard in termini di comfort e sicurezza. Grazie alle grandi vetrate installate in ogni sezione, è possibile godere di un'ottima luminosità con vista sul giardino, diversa dalle classiche quattro mura. All’interno verranno ospitate tre sezioni, di cui una per i più piccoli. È presente anche una sala mensa con cucina annessa. Ci sono anche una zona relax e una per i docenti con spogliatoi. È presente anche un'agorà che offre la possibilità di svolgere attività diversificate senza interferenze dall'esterno, e un'area esterna con un tappeto antiurto che favorisce lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini, offrendo loro un ambiente naturale e dinamico in cui esplorare, sperimentare e imparare attraverso il gioco libero e strutturato, migliorando così la motricità e la creatività.

«Si tratta di un investimento importante per la qualità dei servizi offerti, che segna il percorso per il futuro dei più piccoli, dando il giusto sostegno alle famiglie», commenta il sindaco Lorenzo Pinna. «Ora i nostri ragazzi possono finalmente godere di tutto ciò: questo è il primo "regalo' che abbiamo voluto fare alla popolazione scolastica in questo nuovo anno. Tutta la popolazione è invitata a partecipare alla cerimonia. E non devono mancare i bambini: per loro ci sarà una sorpresa. Scopriranno poi la loro nuova scuola, che da lunedì li ospiterà”.

