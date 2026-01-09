Riaperti i termini per l’asta pubblica per la vendita di legna secca da ardere da parte del Comune. La quantità a disposizione è 150 quintali di legna da ardere depezzata, a prevalenza di leccio, frutto del diradamento dei boschi dell’annata silvana 2025, per un prezzo di 12 euro a quintale più iva al 10%.

La legna è custodita nel deposito comunale di Sa Murta. Azioni preliminari prima dell’Asta: visita obbligatoria per ispezionare la legna, durante gli orari di apertura al pubblico dalle 10 alle 13.

Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa con la documentazione richiesta. La scadenza è fissata per lunedì 19 gennaio. L'asta è aperta a tutti i soggetti interessati anche non residenti nel comune di Seneghe; il criterio di aggiudicazione è il massimo rialzo sul prezzo a base d’asta. L’aggiudicatario sarà responsabile del caricamento e trasporto della legna a proprie spese. La documentazione per partecipare all’asta è disponibile sul sito internet del Comune nella sezione “Avvisi”.

© Riproduzione riservata