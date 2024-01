Momenti di paura ieri a Seneghe per un incendio in un’abitazione. L’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano è stato determinate per limitare i danni che sono comunque ingenti.

Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio in un’abitazione in via Piave; il fuoco in pochi secondi ha avvolto gli arredi arrivando fino al tetto in legno. L’aria è stata subito irrespirabile, gli ambienti erano invasi dal fumo con fiamme alte che hanno creato grande preoccupazione anche tra i residenti nelle vicinanze. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivate ben tre squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme e poi per mettere in sicurezza lo stabile. Non si registrano feriti ma i danni sono ingenti, la tettoia in legno è andata distrutta. Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco l’incendio potrebbe essere partito da una stufa che sarebbe stata lasciata accesa.

Solo cinque giorni fa un episodio simile si è verificato a Siamanna dove un incendio ha danneggiato il primo piano di un’abitazione e il tetto.

© Riproduzione riservata