Momenti di paura a Siamanna per un incendio che ha distrutto un’abitazione.

Il rogo probabilmente è stato innescato da un corto circuito, le fiamme in poco tempo hanno avvolto gli arredi e sono arrivate fino al tetto in legno.

I residenti in via Sardegna (marito, moglie e tre figli) sono riusciti a mettersi in salvo e sono scappati all’esterno.

Immediato l’allarme, in tarda serata, ma i vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme, poi hanno messo in sicurezza l’abitazione.

Sul posto anche i carabinieri e il 118 anche se fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I danni sono ingenti.

