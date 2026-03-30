Il consiglio comunale dà il via libera al bilancio di previsione e il documento unico di programmazione 2026-28. L'assemblea guidata da Albina Mereu ha approvato la manovra finanziaria. Nel 2026 la previsione di cassa è 7 milioni e 200mila, per il 2027 sono previsti 6 milioni e 340mila, per il 2028 invece 5 milioni e 900mila. Risorse finanziarie per il funzionamento dell’ente, per gli investimenti nel territorio, politiche sociali, istruzione e cultura. Una gestione equilibrata che prevede investimenti e realizzazione di opere pubbliche orientate allo sviluppo, in grado di garantire qualità dei servizi e sostenibilità economica.

La gestione generale e del personale prevede una spesa di competenza di 1milione e 173mila euro. Le politiche sociali e interventi per le famiglie concentrano 1 milione e 850mila, di cui 810mila per assistenza e cura disabilità e 397mila per sostegno alle famiglie. Per lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente 426mila, tra cui 236mila per la raccolta dei rifiuti e 38mila per il servizio idrico integrato, e 70mila per protezione naturalistica e forestazione. L’assetto del territorio edilizia abitativa 77mila. Per il settore agricolo 136mila, mentre per i trasporti e mobilità 108mila.

Per l’istruzione e diritto allo studio ballano 79mila euro, e 664mila per tutela e valorizzazione beni culturali, mentre per le politiche del lavoro ci sono 88mila euro, per le politiche giovanili 26mila. Infine per la voce turismo 338mila, ordine pubblico e sicurezza 22mila, quindi Fondi e accantonamenti 106mila.

Tariffa Imu confermata come quella dell'anno scorso, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali. Il sindaco Albina Mereu: «Abbiamo approvato il bilancio assicurando la copertura integrale delle spese attraverso entrate certe garantendo l’equilibrio finanziario per quest'anno contabile e per i successivi».

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