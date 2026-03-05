Il Comune approva il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per il triennio 2026-28. L'assemblea civica, guidata da Andrea Loche, ratifica la manovra finanziaria che prevede circa 10 milioni e 800mila euro di spese per il 2026, 5 milioni e 700mila per l'anno successivo e poco più di 5 milioni per il 2028. Manovra finanziaria per il funzionamento dell’ente, che comprende importanti progetti nel territorio tra cui assetto idrogeologico, poi servizi essenziali per la comunità: politiche sociali, istruzione e lavoro. «Una gestione equilibrata che prevede importanti investimenti e realizzazione di opere pubbliche orientate allo sviluppo, in grado di garantire qualità dei servizi e sostenibilità economica», commenta il primo cittadino.

La gestione generale delle spese correnti per l’anno corrente e per il personale prevede una spesa di competenza di 1 milione e 611mila. Le politiche sociali, assistenza sanitaria e interventi per le famiglie 1 milione e 351mila.

La tutela e valorizzazione dei beni culturali prevede 710mila. Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e ambiente 1 milione 432mila, di cui 664mila per la raccolta dei rifiuti. Per viabilità e infrastrutture stradali 2 milioni 377mila, compreso il nuovo stradello di ingresso e uscita per S’Archittu, poi la strada comunale di collegamento tra il cimitero e la strada provinciale 19. Per gli interventi di protezione civile 1 milione e 324mila, che comprende assetto idrogeologico e sistemazione costoni a rischio frane. Quindi per istruzione e diritto allo studio 201mila euro, turismo 161mila, per ordine pubblico e sicurezza 148mila, fondi e accantonamenti 228mila euro e debito pubblico ridotto a 121mila.

Questa manovra consente il mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza e la realizzazione di importanti opere per il territorio. Il sindaco Loche: «un bilancio stabile, con la copertura integrale delle spese attraverso entrate certe garantendo l’equilibrio finanziario per il primo esercizio e per i successivi».

