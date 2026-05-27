Scomparso un uomo di 39 anni: allarme nell’OristaneseNon si hanno più notizie del giostraio Francesco Deligia
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Allarme nell’Oristanese per la scomparsa di un 39enne, Francesco Deligia.
L’uomo, giostraio residente nel capoluogo sembra svanito nel nulla e da ieri notte le forze dell’ordine sono mobilitate per cercare di rintracciarlo.
Secondo quanto emerso, nei giorni scorsi Francesco Deligia si trovava a Mogoro in occasione della festa di San Bernardino.
Dopo si sarebbe dovuto spostare a Cabras per la festa di Santa Maria ma non sarebbe mai arrivato.
Da qui la denuncia di scomparsa e le ricerche scattate nella tarda serata di ieri.