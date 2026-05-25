Tramatza, incidente sulla 131: un ferito e traffico in tiltLa circolazione sulla Statale ha subìto rallentamenti con una lunghissima coda di auto
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Due auto - una Opel e una Jeep - sono rimaste coinvolte in un tamponamento avvenuto questo pomeriggio lungo la Statale 131, all'altezza del distributore di benzina nel territorio comunale di Tramatza, in direzione Sassari.
Nell'impatto una persona è rimasta ferita, per fortuna, in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano, gli agenti della Polizia stradale che hanno eseguito i rilievi e le ambulanze del 118.
Il traffico sulla Statale ha subito rallentamenti con una lunghissima coda di auto.