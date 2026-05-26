Oristano, trasporto scolastico: iscrizioni aperte fino al 30 giugnoLe richieste dovranno essere presentate online
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C’è tempo fino al 30 giugno per iscriversi al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026/2027. L’amministrazione comunale ha aperto le domande rivolte agli studenti residenti nelle frazioni, nelle borgate e nelle zone extraurbane del territorio cittadino.
La richiesta dovrà essere presentata online dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale attraverso il portale telematico dei servizi scolastici del Comune.
Prima di procedere con l’iscrizione, il Comune invita le famiglie che già usufruiscono del servizio o lo hanno utilizzato negli anni passati a verificare la propria situazione contabile. In caso di morosità o rateizzazioni ancora aperte sarà infatti necessario regolarizzare i pagamenti: gli utenti non in regola non potranno accedere al servizio.
Il trasporto scolastico potrà essere utilizzato anche dagli alunni non residenti che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti nel territorio comunale di Oristano, purché utilizzino fermate già inserite nei percorsi previsti.
Per aiutare le famiglie nella compilazione della domanda, l’Informacittà di vico Episcopio offrirà supporto diretto agli utenti. Informazioni saranno disponibili anche attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico e l’ufficio Pubblica istruzione del Comune.