A San Vero Milis è stata prorogata la scadenza per presentare la domanda per partecipare alla selezione di personale da assumere a tempo determinato e parziale per lo svolgimento dell’attività di addetto ai servizi igienici nella marina. Sarà possibile partecipare fino al prossimo 29 maggio. Così fa sapere la Sis che gestisce anche la sosta a pagamento.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei diversi requisiti tra i quali la cittadinanza italiana, la maggiore età, il diploma di scuola media superiore, l'assenza di carichi penali pendenti e di misure di prevenzione, il possesso di patente di guida categoria B e l'idoneità fisica all’incarico. Costituisce titolo preferenziale il possesso di uno o più dei requisiti tra i quali l'età non inferiore a 20 anni e non superiore ai 40, la familiarità con le tecnologie informatiche ed essere dotati di pc e accesso a internet, la residenza nel territorio del Comune di San Vero Milis e la conoscenza di una o più lingue straniere.

Gli interessati alla selezione possono inviare la propria candidatura via e-mail all’indirizzo hr@sis.city. Sul sito istituzionale del Comune ci sono tutte le informazioni utili. La procedura di selezione consisterà in una valutazione preliminare dei curriculum pervenuti e in una verifica della conformità del profilo del candidato a quello richiesto. Solo i candidati il cui curriculum risulta affine al profilo professionale ricercato verranno ammessi ad un colloquio volto a verificare le competenze e le attitudini, in relazione alle funzioni ed ai compiti da svolgere.

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