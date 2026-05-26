Il Comune di Baressa, nel corso delle ultime settimane, ha attivato il servizio di Segretariato sociale. Tra i servizi offerti, quelli di attività di informazione e di orientamento personalizzato per l'accesso ai servizi sociali e sociosanitari.

È rivolto alla popolazione nel suo complesso e si pone come obiettivo il potenziamento della rete di ascolto e di informazione territoriale. Altra finalità è quella di orientamento delle persone per favorire l'accesso alle opportunità come, per esempio, le misure di contrasto alla povertà, gli interventi riguardanti disabilità e non autosufficienza, l’intervento di sostegno per favorire la permanenza presso il proprio domicilio di persone anziane o disabil.

È possibile usufruire del servizio recandosi negli uffici comunali ogni martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 16.

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