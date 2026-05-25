Aprono ufficialmente oggi le pre-iscrizioni alla Scuola Civica di Musica "Alessandra Saba" per l'anno scolastico 2026/2027. Così fa sapere il direttore Andrea Piras. C'è tempo fino al prossimo 30 settembre 2026 per riservare il proprio posto attraverso una procedura interamente digitalizzata e semplificata: gli interessati potranno infatti registrarsi direttamente dal sito ufficiale della scuola all'indirizzo www.scuolacivicadimusicaalessandrasaba.it. Con l'apertura delle iscrizioni, la scuola guarda già al futuro e svela un'offerta formativa che continua a espandersi per intercettare i gusti, le sensibilità e le inclinazioni di un'utenza sempre più varia e multigenerazionale. La vera sorpresa di questa stagione è il debutto di un percorso fortemente legato alla contemporaneità e alla produzione digitale: il corso per dj.

«Si tratta di un tassello importante che va ad allargare e arricchire il percorso di Tecnologie Musicali, una proposta d'avanguardia che portiamo avanti con ottimi risultati ormai da quattro anni - spiega Piras - Verranno inoltre mantenuti e confermati tutti i corsi già presenti lo scorso anno, per garantire la fondamentale continuità didattica, ma mantenendo uno sguardo sempre rivolto all'innovazione. Quest'anno chiediamo un piccolo sacrificio alle famiglie e agli iscritti con un leggero ritocco delle quote di 20 euro, che si applicherà soltanto ai frequentanti dei corsi individuali; una scelta di responsabilità che ci darà la possibilità di investire subito nell'acquisto di nuove attrezzature musicali, migliorando l'esperienza didattica di tutti i nostri allievi». «Invitiamo bambini, ragazzi e adulti ad aderire ai corsi e a vivere questa esperienza formativa che, anno dopo anno, arricchisce il tessuto culturale del nostro territorio. Un ringraziamento va ai docenti, alla direzione della Scuola Civica e a tutti coloro che contribuiscono con impegno e passione alla promozione della cultura musicale», dice Luca Corrias, sindaco di Marrubiu.

Ma non solo. Se le iscrizioni e i piani di studio guardano già all'autunno, le attività sul campo dell'anno accademico in corso sono più vive che mai. Hanno preso ufficialmente il via i progetti esterni della scuola che stanno vedendo il coinvolgimento attivo e appassionato di ben 80 allievi in performance dal vivo nell'ambito della prestigiosa manifestazione Monumenti Aperti. I giovani musicisti si sono appena esibiti con grande successo a Marrubiu nelle giornate del 23 e 24 maggio, e l'attività si sposterà nel prossimo fine settimana a Terralba, in calendario per il 30 e 31 maggio. Il calendario dei successivi mesi estivi si preannuncia altrettanto fitto di appuntamenti per tutta la cittadinanza: giugno sarà interamente dedicato ai tradizionali saggi di fine anno. Gli eventi si terranno capillarmente in tutti i Comuni del territorio in cui sono stati attivati i corsi, offrendo a ciascuno studente ha la preziosa opportunità di esibirsi e condividere i traguardi raggiunti davanti alla propria comunità.

A luglio la stagione si concluderà all'insegna dell'alta formazione accademica. Sono infatti previste le battute finali delle attesissime masterclass internazionali di violino, tromba e corno, capaci di richiamare nel territorio giovani talenti e docenti di rilievo dello scenario musicale.

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