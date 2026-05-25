Il fascino delle radici che affondano nella storia, il ricco patrimonio ambientale, culturale e architettonico sono ottimi motivi per visitare e vivere Cuglieri in occasione di Monumenti Aperti sabato 30 e domenica 31.

Il bel borgo montiferrino aprirà le sue porte per accogliere appassionati e curiosi visitatori alla scoperta di questo scrigno: chiese, i musei, gli antichi conventi, i percorsi naturalistici e gli angoli più autentici del paese per condividere la propria anima con chi arriva. «Un viaggio tra memoria e bellezza, tra arte sacra, artigianato, paesaggi mozzafiato e racconti custoditi nel tempo.

Ogni strada, ogni pietra, ogni porta aperta parla di identità, passione e appartenenza», spiegano gli organizzatori.

Saranno gli alunni della scuola Primaria e Secondaria, più associazioni e altri volontari, a fare da Cicerone guidando gli appassionati visitatori lungo il percorso storico-culturale comunitario: dal Convento dei Cappuccini al Museo archeologico, dal Seminario regionale del Sacro Cuore con il parco e l’annessa Via Crucis, fino al Museo dell’olio della famiglia Zampa.

Poi la casa-museo di Mimmia e Tommasina, la casa padronale di Pietro Lutzu, l’antica dimora Casa Cocco-Arca, la sartoria artistica di Luigia Lutzu, il piccolo Museo etnografico Agos quindi il Museo del Telaio Su Telalzu a littos delle sorelle Fara e la casa di Don Eraldo Sanna.

Poi i templi religiosi: la basilica della Madonna della Neve con la sua facciata neogotica e il cimitero monumentale; poi la chiesa di Sant’Antioco, Madonna del Carmelo, il convento dei Cappuccini e la chiesa annessa, la chiesa Madonna delle Grazie e il convento dei frati Serviti, visita guidata dall’Arciconfraternita della Madonna delle Grazie.

Per gli appassionati delle passeggiate storiche 3 itinerari: sabato pomeriggio visita del centro storico tra le antiche vie in acciottolato, a cura dell’associazione Marafè. Il trekking naturalistico alla scoperta della suggestiva cascata S'Istrampu 'e Massabari, a cura di Marco Solinas, domenica alle 15.30. Lo stesso giorno alle 16 visita alle antiche fonti di Tiu Memmere e dei loro segreti taumaturgici, a cura di Antonello Scanu. Immancabili gli appuntamenti conviviali per assaporare le eccellenze alimentari come le panadas.

Per info e orari è attivo l’Infopoint al Seminario, accessibile anche con l’app per telefonino. Monumenti Aperti è un progetto di Imago Mundi con la collaborazione del Comune di Cuglieri, delle associazioni locali, con il patrocinio del Parlamento Europeo, Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Anci, Fondazione Italia patria della bellezza, poi i partner EjaTV, Radio Cagliari, Have fun for, Europa Nostra e Bes, quindi Arst sponsor tecnico.

© Riproduzione riservata