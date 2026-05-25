Bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile finiscono al centro di un progetto da 280mila euro con cui il Comune di Oristano prova a intercettare un finanziamento nazionale di Formez PA dedicato all’innovazione sociale.

La Giunta, su proposta dell'assessora ai Servizi sociali, Giulia Murgia, ha approvato la delibera che avvia la candidatura del Comune all’avviso “Innovazione sociale e impatto delle politiche”, dando mandato agli uffici di cercare enti e soggetti disponibili alla coprogettazione del piano.

L’aspetto più rilevante è l’importo previsto: il valore economico orientativo del progetto è stato stimato in 280 mila euro, cifra che sarà disponibile soltanto in caso di ammissione al finanziamento.

Nella delibera il Comune motiva la scelta parlando di “bisogni crescenti connessi alla condizione giovanile, alla fragilità educativa, alla prevenzione del disagio” e della necessità di avere “dati aggiornati e strumenti strutturati per orientare le decisioni pubbliche”.

Tra gli obiettivi indicati figurano la prevenzione del disagio giovanile, il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, la promozione del benessere socio-emotivo e il coinvolgimento della comunità educante.

Il progetto punta inoltre a mettere in rete scuole, famiglie, servizi sociali, associazioni ed enti del terzo settore, con il Comune chiamato a svolgere “un ruolo centrale di cabina di regia istituzionale”.

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