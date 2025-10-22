

I vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta sono intervenuti oggi pomeriggio intorno alle 17 per un incidente stradale avvenuto sulla SP 15, nel tratto che collega Ghilarza e Boroneddu.

Nello scontro erano coinvolti un motociclo Ape 600 e un’auto: entrambi i conducenti hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale dal 118 in codice giallo. Al momento non si conoscono le cause del sinistro.

Le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della carreggiata, sulla quale erano presenti diversi detriti a causa dell’impatto.

Le operazioni hanno richiesto un temporaneo blocco del traffico stradale.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.

(Unioneonline)

