Un uomo di circa 60 anni è stato trasportato in elisoccorso al Brotzu dopo un incidente con il suo trattore a Massama.

Secondo una prima ricostruzione, verso mezzogiorno, l’uomo è stato sbalzato dal mezzo per finire poi schiacciato tra un albero e lo stesso trattore.

Sul posto vigili del fuoco e 118 per soccorrerlo e accompagnarlo in ospedale in codice rosso dopo aver rimediato diversi traumi. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

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