Per anni è stato un biglietto da visita del degrado nel pieno centro di Oristano. Adesso la Galleria Omodeo si prepara a cambiare volto: lunedì 25 maggio prenderanno il via i lavori di riqualificazione del passaggio pedonale che collega via Tirso con via Canepa, da tempo al centro delle segnalazioni dei cittadini per la pavimentazione deteriorata e le condizioni di scarsa sicurezza.

L’intervento prevede il rifacimento completo della pavimentazione della galleria e del tratto verso via Canepa. La vecchia superficie sarà sostituita con una nuova pavimentazione in resina sintetica, più sicura e resistente al passaggio quotidiano dei pedoni.

L’opera rientra nel piano comunale per la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità urbana, da oltre un milione di euro. I lavori interesseranno anche via Cagliari, via Gennargentu, via Petri, via Cima, via Biasi, via Azuni, via e vico Martignano, via Onroco, via Solferino, via Don Bosco, via Sorgono e via Dorgali, oltre a interventi nelle frazioni come via Nazionale a Sili e via Bologna a Nuraxinieddu.

“Continuiamo a investire sulla manutenzione urbana e sulla sicurezza degli spazi pubblici – dichiara il sindaco Massimiliano Sanna –. La riqualificazione della Galleria Omodeo rappresenta una risposta concreta a una problematica segnalata da tempo dai cittadini”.

“Con questo intervento restituiamo decoro e sicurezza a un collegamento molto utilizzato dai cittadini, punto di passaggio tra due aree della città ricche di servizi e attività commerciali”, aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri.

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