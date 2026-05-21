Buone notizie per chi non vede l'ora di vivere nuovamente il mare del Sinis. A partire dal prossimo 26 maggio, sarà possibile presentare le domande di autorizzazione all’ormeggio presso il campo boe allestito nell’area di Mare Morto. Attualmente sono disponibili 92 posti ormeggio, suddivisi in diverse categorie: 6 posti destinati alla piccola pesca artigianale, 2 alla pesca turismo, 2 alle attività di locazione e noleggio, 2 alle attività di diving e immersioni subacquee, 1 alle visite guidate e al trasporto passeggeri, 4 all’ormeggio a breve termine di unità da diporto e 75 all’ormeggio a lungo termine delle unità da diporto. I posti ormeggio saranno assegnati mediante graduatoria predisposta sulla base delle istanze di autorizzazione pervenute. Ogni domanda potrà riguardare esclusivamente una sola unità nautica.

Nel caso in cui non vengano assegnati tutti i posti disponibili per una specifica categoria, gli stessi potranno essere ridistribuiti alle categorie di ormeggio a breve e a lungo termine secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste. Qualora si rendessero disponibili ulteriori posti d’ormeggio oltre la quota iniziale fissata in 92 unità, si procederà all’assegnazione mediante scorrimento della graduatoria. Le istanze dovranno essere compilate utilizzando il modello scaricabile sul sito del Comune di Cabras, oppure ritirabile presso gli uffici dell’Area Marina Protetta, al Centro polivalente di via Tharos. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Per le unità da diporto degli utenti residenti nel Comune di Cabras è prevista una tariffa pari a 35 euro per il giornaliero, 90 euro per il settimanale, 150 euro per il mensile e 300 euro per l’annuale. Per le unità da diporto dei non residenti le tariffe sono fissate in 40 euro per il giornaliero, 100 euro per il settimanale, 200 euro per il mensile e 400 euro per l’annuale. Le unità legate ad attività commerciali prevedono invece una tariffa di 45 euro giornalieri, 120 euro settimanali, 250 euro mensili e 500 euro annuali. Per le unità utilizzate nella pesca professionale sono previsti esclusivamente abbonamenti mensili e annuali, rispettivamente pari a 50 e 100 euro.

«Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando di assegnazione dei posti ormeggio di Mare Morto mentre attendiamo il via libera al progetto degli ormeggi nelle aree dell’Area Marina Protetta – spiega il sindaco Andrea Abis - Il progetto complessivo degli ormeggi dell’Amp è fondamentale per la protezione dei fondali dall’ancoraggio non regolamentato che distrugge la prateria di posidonia oceanica, habitat marino protetto. Mare Morto, con i suoi circa cento ormeggi, rappresenta un punto di pregio naturalistico nel quale eroghiamo non solo servizi ambientali ma anche operativi per il mondo della diportistica in termini di sicurezza nautica, accessibilità e tutela economica del settore. Entro due settimane sarà realizzata l’attività di manutenzione di ogni singola linea di ormeggio, il montaggio del molo stagionale, l’avvio del servizio di navetta e assistenza, con una spesa significativa a carico del bilancio annuale dell’Amp».

A seguito dell’approvazione della graduatoria, i soggetti assegnatari del posto ormeggio dovranno regolarizzare il pagamento entro sette giorni consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria, trasmettendo all’Ente Gestore copia dell’avvenuto versamento entro il medesimo termine.

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