Inizia subito con un appello ai cittadini: "Votate la nostra lista, non il quorum. Il 7 e l'8 giugno non dovete scegliere il commissario". Davide Fanari, attuale sindaco di San Nicolò d'Arcidano, classe 1988 e nella vita imprenditore agricolo, vuole tentare il bis, ma sa che per occupare la poltrona più ambita del municipio deve ottenere molti consensi. "La missione non è facile - dice il primo cittadino - c'è un po' di apprensione. Purtroppo, molti cittadini dicono di non voler votare perché tanto verrò eletto comunque, ma non è assolutamente così. In questi giorni sto spiegando l'importanza di recarsi alle urne per evitare che il paese si fermi. Spero di non avere brutte sorprese dal mio paese". Paese in cui vivono 2.406 cittadini, dei quali 2.261 sono elettori. Fino a poco tempo fa, Davide Fanari dichiarava di essere pronto a riprovarci, in attesa di sapere se il suo gruppo lo avrebbe sostenuto (pare che fosse indeciso tra lui e il consigliere regionale Emanuele Cera, sindaco dal 2005 al 2020).

Ora, può finalmente raccontare ciò che vorrà realizzare nei prossimi anni, grazie all'esperienza maturata dal 2020: "Nel nostro mandato abbiamo portato avanti tanti progetti, ma c'è ancora tanto da fare. Ad esempio, completare la rete di drenaggio per allontanare il rischio idrogeologico. Oppure realizzare il campo sportivo in erba sintetica: abbiato già tutti i pareri, servono le risorse e poi possiamo metterlo in piedi. Senza dimenticare la valorizzazione del centro storico e delle strade di campagna". Fanari parla poi dell'assenza di uno sfidante: "Certo, mi dispiace, ma è anche vero che per noi la minoranza sono i cittadini che ci fanno notare cosa non va, spingendoci così a intervenire. Ma io stesso mi sento parte della minoranza, perché sono molto autocratico e cerco sempre di capire se sto facendo bene o no". Fanari promette competenza, serietà e impegno costante per la comunità: "Sarò sempre disponibile al confronto, al dialogo, ad ascoltare i problemi dei cittadini e del territorio con rispetto e responsabilità - dice - cercando soluzioni eque indistintamente dai colori politici ma sempre e solo nell'interesse della comunità. E ringrazio in anticipo chi mi voterà". I consiglieri candidati della lista "Arcidano Futura" sono Emanuele Cera, Fabio Ariu, Diana Ionetto, Fulvia Loru, Alessia Muras, Bruno Murtas, Guido Murtas, Riccardo Pala, Carla Serpi, Jessica Vinci, Cristian Serpi e Danilo Zedda. Tra questi ci sono diversi volti nuovi. Fanari conclude: "Ringrazio tutti i consiglieri che dal 2020 hanno contribuito a portare avanti tante iniziative e importanti progetti".

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