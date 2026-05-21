Martedì 26 maggio, a Siapiccia, è in programma un appuntamento dedicato all’importanza dell’attività fisica per il benessere della persona. A partire dalle 17.30, negli spazi del Centro Sociale del paese, si terrà, infatti, il convegno “L’Importanza del Movimento”, curato dal Comune in collaborazione dalla ASD Polisportiva Budokan.

Dopo i saluti istituzionali, Tonino Deligia, Chinesiologo Tecnico Sportivo e Maestro di Judo (5° Dan Fijlkam), introdurrà e presenterà il pomeriggio. A seguire, gli interventi della Dottoressa Elisabetta Pusceddu, specialista in Anestesia e Rianimazione, tratterà l’argomento “Quality of Life – L’importanza dell’esercizio fisico per il benessere”, e del Dottor Antonio Macciò, professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università di Cagliari, sul tema de “L’Attività fisica come politica di invecchiamento attivo”. La serata è aperta a tutti.

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