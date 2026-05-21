L’evento
21 maggio 2026 alle 13:02
Gonnoscodina, domenica una giornata di letture ad alta voceL'incontro all'interno della "Comunità Integrata" del paese
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Nell'ambito delle attività promosse dal Sistema Bibliotecario Marmilla in occasione de “Il Maggio dei Libri”, la biblioteca comunale di Gonnoscodina ha programmato per domenica 24 maggio un incontro all’interno della “Comunità Integrata” del paese, con gli ospiti che parteciperanno ad una giornata di letture ad alta voce.
L'attività è inserita nel programma nazionale di promozione della lettura e del libro "Il maggio dei LIbri 2026".
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