Domenica 24 maggio, a Simala, è in programma, nella “Pineta comunale”, l’iniziativa “Simala AmbientalMente (Insieme in Allegria)”.

L’evento, organizzato dalla Pro loco, è aperto a tutti e sarà una giornata dedicata alla natura, al territorio e alla socialità, con la possibilità per la comunità di stare insieme in serenità e allegria.

I partecipanti potranno raggiungere la “Cappelletta”, situata nell’area dove si terrà la giornata, all’ingresso del paese, luogo simbolo e di riferimento per la comunità risalente al 1954, in auto o a piedi o dedicare il tempo alla preparazione del pranzo o all’organizzazione degli spazi destinati all’allestimento dei tavoli.

Il programma prevede a partire dalle 10.30, l’incontro in pineta e alle 13 il pranzo collettivo. Per la partecipazione è prevista una quota di contribuzione (10 euro). Per le informazioni e le adesioni ci si può rivolgere ai rappresentanti della Pro loco.

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