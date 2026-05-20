Lo sport come strumento di crescita sociale, benessere e coesione tra generazioni. Sarà questo il filo conduttore del convegno organizzato dall’associazione "Lucio Abis" presieduta da Pietro Arca, in programma sabato 30 maggio alle 9.30 al camping Spinnaker di Torregrande. Un appuntamento che metterà insieme istituzioni, Coni, federazioni, studiosi e associazioni sportive del territorio, ma che sarà anche l’occasione per riunire alcuni dei più importanti atleti oristanesi.

È infatti prevista la partecipazione dei campioni di oggi, da Stefano Oppo a Lorenzo Patta, passando per Maddalena e Nicolò Spanu, Gian Marco Patta e Andrea Lilliu, insieme a diverse vecchie glorie del calcio cittadino. A chiudere la giornata sarà Angelo Binaghi, presidente nazionale della Federazione italiana tennis e padel.

«Lo sport non è più soltanto pratica atletica, ma un pilastro del benessere psico-fisico, della socialità e della coesione tra generazioni», spiegano gli organizzatori, che puntano a trasformare il confronto in un momento di riflessione concreta sul futuro delle comunità e sul ruolo delle attività sportive.

Al centro del dibattito anche il tema della formazione di dirigenti e preparatori, con l’obiettivo di adottare metodologie più avanzate per ridurre gli infortuni e contrastare l’abbandono sportivo, oltre alla necessità di rendere lo sport sempre più accessibile e inclusivo.

Dopo i saluti istituzionali interverranno Gian Valerio Sanna, Lucia Sanna, Enrica Campus, Paolo Serra, Lucia Cugusi e Bruno Perra. A moderare sarà la giornalista Simona Scioni.

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