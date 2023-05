Il Comune di Oristano cercherà una nuova area dove realizzare una pista da destinare all’allenamento dei cavalieri della Sartiglia.

Con quindici voti favorevoli e cinque astenuti, è passata la mozione presentata dal gruppo consiliare Sardegna 20Venti con l’obiettivo di mettere in campo tutte le azioni utili a favorire un rilancio della storica giostra equestre.

“Oggi, grazie alla Fondazione, al Comune, all’associazione cavalieri, la Sartiglia ha una rinomanza internazionale ed ha un enorme seguito – ha spiegato il capogruppo Giuliano Uras - Esiste, però, un problema legato alle pariglie. I cavalieri provano su una pista concessa dal Comune che ha dimostrato di non essere idonea”.

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta ad individuare un terreno di proprietà del Comune, preferibilmente in zona Is Pastureddas, per la realizzazione di una nuova pista che abbia le caratteristiche tecniche idonee allo svolgimento degli allenamenti e delle prove sia per icavalieri della Sartiglia sia per i mini cavalieri della Sartigliedda. Propone inoltre la nascita di una scuola che prepari i giovani alla Giostra.

© Riproduzione riservata