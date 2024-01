Adesso c'è l'ufficialità: via le tribune da via Mazzini, mentre in via Duomo, dove la capienza massima sarà ridotta a seimila persone, si potrà accedere attraverso la stazione Arst. A meno di un mese dal Carnevale, prende forma la Sartiglia delle novità. Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Salvatore Angieri, è servito a dare una risposta ufficiale agli interrogativi che nelle ultime settimane hanno animato il dibattito cittadino.

In primo luogo la questione piazza Manno, luogo di tradizionale passaggio della sfilata di cavalli e cavalieri e punto di partenza della corsa alla stella, oggi cantiere aperto. «É stata confermata la realizzazione di un varco centrale per l’accesso del corteo - conferma il responsabile tecnico della Fondazione Sartiglia Cristian Licheri - una volta sulla pista, l’ingresso sarà transennato».

Per compensare i disagi derivanti dalla chiusura della piazza, oltre ai tradizionali varchi ce ne sarà uno in via Episcopio. «La stazione Arst resterà aperta per consentire al pubblico di accedere a via Duomo dalla via Cagliari - va avanti Licheri - all’altezza della libreria sarà realizzato un corridoio per l’attraversamento della pista». La capienza massima sul percorso della corsa alla stella sarà ridotta di duemila persone: dalle 8mila degli anni scorsi alle 6mila conteggiate dai sensori dei varchi.

Sul fronte via Mazzini è stata confermata la scelta di non posizionare le 8 tribune che da anni accoglievano circa mille spettatori. «Per la Corsa delle Pariglie il 2024 c’è dunque un ritorno al passato, quando oristanesi e turisti potevano assistere liberamente alla manifestazione - fanno sapere dal Comune - La decisione, che per il 2024 ha un carattere sperimentale, da un lato permette di tornare all’antico spirito della festa di popolo, dall’altro consente di tenere in considerazione le osservazioni degli operatori commerciali che hanno sempre lamentato la forte limitazione alle rispettive attività a causa della prolungata presenza delle tribune».

