«Una nuova pista per gli allenamenti dei cavalieri e una scuola per formare i sartiglianti di domani».

La proposta è del gruppo consiliare di Sardegna 20Venti che in una mozione impegna il sindaco e la Giunta ad «individuare un terreno di proprietà del Comune, possibilmente in località Is Pastureddas, dove si concentra la maggior parte delle scuderie private, per la realizzazione di una nuova pista che abbia le caratteristiche idonee agli allenamenti e delle prove sia per i cavalieri della Sartiglia sia per i mini cavalieri della Sartigliedda».

Secondo i firmatari Giuliano Uras e Roberto Pisanu, «il declino evidente» della qualità delle pariglie di quest’anno, è dovuto principalmente alle difficoltà dei cavalieri di poter disporre di una pista idonea allo svolgimento delle prove. «La pista di Cort’e Baccas - spiegano - mostra limiti evidenti sia per la dimensioni ridotte, sia perchè non è in grado di accogliere in sicurezza gli spettatori».

I due consiglieri mostrano preoccupazione anche per l’esiguo numero di mini cavalieri che hanno partecipato all’ultima edizione della Sartigliedda. Da qui la richiesta «di favorire, anche con l’individuazione di partners privati, la nascita di una vera e propria scuola specifica, che consenta di allargare quanto più possibile la partecipazione dei giovani a questa meravigliosa manifestazione».

