Il Comune di Santa Giusta scende in campo per dare una mano ai cittadini che devono effettuare la microchippatura del proprio animale, che verrà eseguita gratuitamente dai veterinari della Asl di Oristano.

Per accedere al servizio il Comune ricorda che è obbligatoria l'iscrizione presso l’anagrafe canina Nazionale di tutti i cani di proprietà presenti nel territorio, entro i tre mesi di vita dell’animale. La modulistica per presentare l’istanza è reperibile all’ufficio Protocollo e nel sito internet del Comune (sezione Notizie). Il modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà pervenire entro il 28 febbraio o via mail all’indirizzo info@comune.santagiusta.or.it o via pec a protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it o anche tramite consegna a mano all’ufficio Protocollo. «Si ricorda che ai sensi della normativa vigente - tiene a precisare il primo cittadino di Santa Giusta Andrea Casu - è obbligatorio munire i cani del microchip, tranne quelli già identificati mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell’anagrafe canina. In caso di inottemperanza al presente invito verrà applicata la sanzione di 172 euro». L’ufficio competente per la gestione del procedimento è l’Ufficio Polizia municipale.

