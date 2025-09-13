Santa Giusta, una partita di calcio per ricordare Marco James PoddiTributo al 42enne morto in moto lo scorso 25 giugno sulla strada che porta al villaggio di San Salvatore
Un incontro speciale per celebrare amicizia, passione e calcio, ma soprattutto per ricordare tutti assieme Marco James Poddi, il quarantaduenne di Cabras morto lo scorso 25 giugno a bordo della sua moto, nella strada che porta al villaggio di San Salvatore dopo l’ennesima giornata di lavoro nello storico panificio di famiglia, Paf 5, a pochi passi da piazza Stagno.
L'appuntamento è per venerdì prossimo 19 settembre alle 20.30, al campo comunale di Santa Giusta.
Scenderanno in campo l'Asd Santa Giusta, di cui Marco faceva parte, e l’Atletico Cabras, la squadra del paese, Cabras, dove lui è nato e cresciuto e dove tutti lo ricordano con affetto.
È il primo memorial a soli tre mesi dalla tragedia. La morte di Marco James Poddi, sempre con il sorriso, sempre con la battuta pronta e con tanta voglia di vivere, aveva lasciato l'intera comunità senza parole.