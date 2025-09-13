Un incontro speciale per celebrare amicizia, passione e calcio, ma soprattutto per ricordare tutti assieme Marco James Poddi, il quarantaduenne di Cabras morto lo scorso 25 giugno a bordo della sua moto, nella strada che porta al villaggio di San Salvatore dopo l’ennesima giornata di lavoro nello storico panificio di famiglia, Paf 5, a pochi passi da piazza Stagno.

L'appuntamento è per venerdì prossimo 19 settembre alle 20.30, al campo comunale di Santa Giusta.

Scenderanno in campo l'Asd Santa Giusta, di cui Marco faceva parte, e l’Atletico Cabras, la squadra del paese, Cabras, dove lui è nato e cresciuto e dove tutti lo ricordano con affetto.

È il primo memorial a soli tre mesi dalla tragedia. La morte di Marco James Poddi, sempre con il sorriso, sempre con la battuta pronta e con tanta voglia di vivere, aveva lasciato l'intera comunità senza parole.

