Un compleanno speciale con un'enorme torta decorata con tante gocce di colore rosso, come il sangue. L'Avis di Santa Giusta pochi giorni fa ha festeggiato 30 anni di vita. “Un traguardo di solidarietà e impegno che ci spinge a continuare a donare vita, ogni giorno” - ha detto il presidente in carica da ben 27 anni, Antonio Sarais. L'evento, al quale hanno partecipato tante associazioni della provincia di Oristano e non solo, è servito non solo per ringraziare tutti i donatori di sangue, ma anche per ribadire l'importanza del dono che può salvare le vite umane. Per l'occasione è stata celebrata anche la messa. Il parroco don Roberto Caria ha ricordato l'importante missione che porta avanti l'Avis di Santa Giusta che oggi conta circa 220 soci e che è nata trent'anni fa per iniziativa dei vigili urbani del paese. Tra le tante attività che l'associazione di volontariato porta avanti da anni, altre alla raccolta sangue, c'è la giornata ecologica di Abarossa, prima dell'estate. Un modo per regalare ai vacanzieri una spiaggia più pulita. Ma anche l'ormai tradizionale ciclopedalata di giugno.

