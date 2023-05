Buone notizie per gli sportivi. A Santa Giusta le associazioni dilettantistiche possono presentare la domanda al Comune per avere sia il contributo ordinario per l'anno 2023, sia uno straordinario in vista dell'organizzazione di specifica di una manifestazione da tenersi nel territorio. Possono partecipare le associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive del Coni o ad Enti o Federazioni Nazionali di promozione sportiva.

Devono svolgere, poi, attività a carattere agonistico, devono avere la sede nel territorio di Santa Giusta e devono essere iscritte all'Albo regionale e comunale.

La concessione del contributo ordinario è subordinata alla presentazione di una domanda specifica alla quale deve essere allegata anche una relazione sulle attività svolte dall’associazione nell’anno sportivo precedente a quello della richiesta.

Il contributo spettante a ciascuna società, che non potrà superare il 60% del contributo stanziato in bilancio, in relazione all'applicazione dei sopraccitati criteri, sarà liquidato per il 75% in acconto e per il 25% a saldo. Ciascuna società sportiva potrà beneficiare di un solo contributo straordinario nel corso dell’anno.

Sul sito istituzionale del Comune sono presenti tutte le informazioni.

